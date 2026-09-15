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        Haberler Televizyon 'Organize İşler: Karun Hazinesi' Netflix'te

        'Organize İşler: Karun Hazinesi' Netflix'te

        'Organize İşler: Karun Hazinesi' dizisinden resmi fragman yayınlandı. Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı yapım, 16 Ekim'de sekiz bölümlük dizi formatıyla Netflix'te izleyiciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 16:37 Güncelleme:
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        'Organize İşler: Karun Hazinesi' Netflix'te

        Netflix, 'Organize İşler' serisini yeni bir macera ile devam ettiren 'Organize İşler: Karun Hazinesi' adlı yapımın resmi fragmanını paylaştı. 16 Ekim'de tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak olan dizi, Asım Noyan ve ekibini yeniden bir araya getiriyor.

        Yapımını BKM'nin üstlendiği Organize İşler: Karun Hazinesi'nin yönetmenliğini Şenol Sönmez yapıyor. Daha önceki sinema filmlerinin ardından Netflix'te sekiz bölümlük dizi formatına uyarlanan hikayenin senaryosunu Yılmaz Erdoğan kaleme aldı.

        Dizide Yılmaz Erdoğan'a Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Demet Akbağ eşlik ediyor. İstanbul'un temposunu merkeze alan yapım, bu kez bir hazine avını konu alıyor.

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        'Organize İşler: Karun Hazinesi' konusu: Gizemli bir hazine haritasının ortaya çıkmasıyla Asım Noyan ve çetesi, rakiplerin ve uluslararası avcıların peşinde olduğu tehlikeli bir yarışa dahil olur.

        Senarist: Yılmaz Erdoğan

        Yönetmen: Şenol Sönmez

        Yapımcı: Necati Akpınar

        Yapım Şirketi: BKM

        Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Demet Akbağ.

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        #Organize İşler: Karun Hazinesi
        #Netflix
        #yılmaz erdoğan
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