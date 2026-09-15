'Organize İşler: Karun Hazinesi'nin tanıtımı yayınlandı

Netflix, 'Organize İşler' serisini yeni bir macera ile devam ettiren 'Organize İşler: Karun Hazinesi' adlı yapımın resmi fragmanını paylaştı. 16 Ekim'de tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak olan dizi, Asım Noyan ve ekibini yeniden bir araya getiriyor.

Yapımını BKM'nin üstlendiği 'Organize İşler: Karun Hazinesi'nin yönetmenliğini Şenol Sönmez yapıyor. Daha önceki sinema filmlerinin ardından Netflix'te 8 bölümlük dizi formatına uyarlanan hikayenin senaryosunu Yılmaz Erdoğan kaleme aldı.

Dizide Yılmaz Erdoğan'a Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Demet Akbağ eşlik ediyor. İstanbul'un temposunu merkeze alan yapım, bu kez bir hazine avını konu alıyor.

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'Organize İşler: Karun Hazinesi' konusu: Gizemli bir hazine haritasının ortaya çıkmasıyla Asım Noyan ve çetesi, rakiplerin ve uluslararası avcıların peşinde olduğu tehlikeli bir yarışa dahil olur.

Senarist: Yılmaz Erdoğan

Yönetmen: Şenol Sönmez

Yapımcı: Necati Akpınar

Yapım Şirketi: BKM

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Demet Akbağ.