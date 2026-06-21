Pelin Karahan, tatil öncesi alışveriş turunda

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Pelin Karahan, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karahan, çocukları yazlık şort mayo alışverişi yaptığını söyledi.

Oyuncu, "Tatil öncesi çocukların eksikleri vardı. Onları tamamladım. Şimdi de okuldan almaya gideceğim" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon için görüşmeler yaptığını söyleyen Karahan, "Bir şeyler var. Dizi, film ve başka şeylerde var. Televizyon var. Dijitale de olacak. Tiyatro devam ediyor. Benim için hareketli bir sezon olacak" dedi.