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        Haberler Magazin Pelin Karahan, tatil öncesi alışveriş turunda - Magazin haberleri

        Pelin Karahan, tatil öncesi alışveriş turunda

        Etiler'de görüntülenen oyuncu Pelin Karahan, "Tatil öncesi çocukların eksikleri vardı, onları tamamladım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 16:11 Güncelleme:
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        Tatil öncesi alışveriş turu

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Pelin Karahan, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karahan, çocukları yazlık şort mayo alışverişi yaptığını söyledi.

        Oyuncu, "Tatil öncesi çocukların eksikleri vardı. Onları tamamladım. Şimdi de okuldan almaya gideceğim" ifadelerini kullandı.

        Yeni sezon için görüşmeler yaptığını söyleyen Karahan, "Bir şeyler var. Dizi, film ve başka şeylerde var. Televizyon var. Dijitale de olacak. Tiyatro devam ediyor. Benim için hareketli bir sezon olacak" dedi.

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        #pelin karahan
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