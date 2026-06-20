Semiramis Pekkan, köpeğiyle birlikte denizde serinledi
Geçtiğimiz yıl konulan akciğer kanseri teşhisinin ardından sağlığına kavuşan Semiramis Pekkan, Bodrum tatilinde köpeği Tina ile denizin tadını çıkardı
Giriş: 20 Haziran 2026 - 17:59 Güncelleme:
Eylül 2025'te akciğer kanseri teşhisi konulan ve tedavi sürecini başarıyla tamamlayan Semiramis Pekkan, Bodrum'da geçirdiği tatille moral depoluyor.
Yaz günlerinin tadını çıkaran Pekkan, deniz ve güneş eşliğinde dinlenirken, keyifli anlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.
Son olarak tekne tatilinden görüntüler yayımlayan 77 yaşındaki sanatçı, köpeği Tina ile birlikte denize girerek serinledi. Pekkan, neşeli anlarını paylaştığı gönderisine ise "Tina ve ben yüzüyoruz çocuklar" notunu düştü.
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