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        Haberler Magazin Semiramis Pekkan, köpeğiyle birlikte denizde serinledi - Magazin haberleri

        Semiramis Pekkan, köpeğiyle birlikte denizde serinledi

        Geçtiğimiz yıl konulan akciğer kanseri teşhisinin ardından sağlığına kavuşan Semiramis Pekkan, Bodrum tatilinde köpeği Tina ile denizin tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 17:59 Güncelleme:
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        Köpeğiyle birlikte denizde serinledi

        Eylül 2025'te akciğer kanseri teşhisi konulan ve tedavi sürecini başarıyla tamamlayan Semiramis Pekkan, Bodrum'da geçirdiği tatille moral depoluyor.

        Yaz günlerinin tadını çıkaran Pekkan, deniz ve güneş eşliğinde dinlenirken, keyifli anlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

        Son olarak tekne tatilinden görüntüler yayımlayan 77 yaşındaki sanatçı, köpeği Tina ile birlikte denize girerek serinledi. Pekkan, neşeli anlarını paylaştığı gönderisine ise "Tina ve ben yüzüyoruz çocuklar" notunu düştü.

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