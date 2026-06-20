Küçük yaşlardan itibaren bağlama çalmaya başlaması yanında yöre tavırlarını ve türkülerini de inceledi. İstanbul Radyosu tarafından açılan sınavda başarı göstererek bağlama sanatçısı olarak 1954'te göreve başladı. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda da çalıştı. 1961-1972 seneleri arasında Adnan Ataman'ın yanında çalıştı ve onun şef yardımcılığını da yaptı. İstanbul radyosunda Türk Halk Müziği ve Oyunları Şubesi Müdürlüğü görevini üstlendi. 1983'te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Halk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na geçti. 2000 senesinde emekli olana kadar Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı Başkanlığı'nı yürüttü. 2009 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından üniversitenin Türk Halk Musikisi Devlet Konservatuvarı kurucularından olan Paşmakçı'ya Türk Halk Müziği Onur Ödülü verilmişti.
Yücel Paşmakçı hayatını kaybetti
Türk halk müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı, 90 yaşında hayata veda etti
Giriş: 20 Haziran 2026 - 14:26 Güncelleme:
Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Yücel Paşmakçı, yaşamını yitirdi. Paşmakçı'nın vefatı, sanat camiasını yasa boğdu. 90 yaşında hayata veda eden sanatçının ölümünü Halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk duyurdu.
Paşmakçı ile uzun yıllara dayanan çalışma arkadaşlığına vurgu yapan Akartürk, şu ifadeleri kullandı: Türk halk müziğimizin çok kıymetlisi, şefimiz, hocamız Yücel Paşmakçı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yıllarca birlikte çok çalışmalar yaptık, çok türküler derledik, düzenledik, çok albümler kaydettik. Çıktığım her yayını izler, yayın sonrası mutlaka arardı. Çok üzgünüm... Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyorum.
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