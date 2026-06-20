Yücel Paşmakçı hayatını kaybetti

YÜCEL PAŞMAKÇI HAKKINDA

Küçük yaşlardan itibaren bağlama çalmaya başlaması yanında yöre tavırlarını ve türkülerini de inceledi. İstanbul Radyosu tarafından açılan sınavda başarı göstererek bağlama sanatçısı olarak 1954'te göreve başladı. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda da çalıştı. 1961-1972 seneleri arasında Adnan Ataman'ın yanında çalıştı ve onun şef yardımcılığını da yaptı. İstanbul radyosunda Türk Halk Müziği ve Oyunları Şubesi Müdürlüğü görevini üstlendi. 1983'te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Halk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na geçti. 2000 senesinde emekli olana kadar Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı Başkanlığı'nı yürüttü. 2009 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından üniversitenin Türk Halk Musikisi Devlet Konservatuvarı kurucularından olan Paşmakçı'ya Türk Halk Müziği Onur Ödülü verilmişti.