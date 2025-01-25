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        Haberler Ekonomi Otomobil Makyajlı Civic yeni özellikleri ile Türkiye'ye geldi - Otomobil Haberleri

        Makyajlı Civic yeni özellikleri ile Türkiye'ye geldi

        Honda'nın c-segment modeli Civic, makyajlanarak Türkiye'de satışa sunuldu. Civic'in yenilenen ön yüzü ve arka aydınlatma grubu dikkat çekerken, otomobil makyaj öncesinde olduğu gibi benzinli ve turbo LPG'li motor seçeneklerine sahip. Standart olarak aktif güvenlik donanımları ve sürüş destek teknolojileri ile donatılan makyajlı Civic, lansmana özel 1 milyon 998 bin TL'den başlayan satış fiyatıyla bayilerinde yerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 12:17 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:17
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        Makyajlı Civic Türkiye'ye geldi
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        Japon otomobil üreticisi Honda’nın en uzun ömürlü modeli olan ve dünya çapında 24 milyondan fazla satış adedine ulaşan c-segment modeli Civic makyajlanarak satışa sunuldu.

        Yeni Civic'te, benzinli ve turbo LPG’li motor seçeneklerine sahip 1.5 litrelik VTEC Turbo motoru görev yapıyor.

        Makyajlanan Civic Sedan’ın yenilenen ön ve arka tasarımı dikkat çekiyor.

        Benzinli ve LPG’li motor seçeneği Elegance+ ve Executive+ donanım paketleri ile tüketicilerin beğenisine sunulan yeni Civic, toplam beş farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor. Standart olarak aktif güvenlik donanımları ve sürüş destek teknolojileri ile donatılan otomobil, lansmana özel 1 milyon 998 bin TL’den başlayan satış fiyatıyla bayilerinde yerini aldı.

        Bal peteği ızgara tasarımı ile Honda mirasını sürdüren makyajlı Civic’in ön tampon tasarımı yenilendi. Önde ve arkada otomobilin genişlik algısını güçlendiren yatay bir tasarım mimarisi uygulanırken, arka aydınlatmalar hafif karartılarak otomobilin güçlü ve sportif tasarımına katkıda bulunuyor.

        Kabin içinde ise, ön ızgara ile uyumlu metal petek dokulu ön konsol tasarım dikkat çekerken, konsolun önündeki standart USB Type C bağlantıları tüm donanımlarda standart olarak sunuluyor. Yenilenen Civic’te 8 yöne ayarlanabilir, elektrikli sürücü koltuğu sunulurken, tüm donanım versiyonlarında sürücü ve ön yolcu için gövde dengeleyici koltuklar yer alıyor. Öte yandan, Civic’in tüm versiyonlarında standart olarak 9 inç HD renkli dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi yer alıyor.

        1.5L VTEC Turbo (benzin) motoru 6.000 d/d’de 182 PS (134 kW) güç ve 1.700-4.500 d/d aralığında 240 Nm tork üretirken; 1.5L VTEC Turbo ECO (LPG) motoru 5.500-6.000 d/d’de 129 PS (95 kW) güç ve 1.700-4.500 d/d aralığında 180 Nm tork değerine ulaşıyor. Sürekli Değişken Şanzıman (CVT) ile gelen otomobilin şanzımanı, geleneksel otomatik şanzımana benzer sürüş hissi sağlamak üzere motor devrini kademeli şekilde ayarlıyor.

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