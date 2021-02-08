Reuters

Alman spor otomobil üreticisi Porsche'nin Malezya'da bir tesis yatırımı yapacağı öne sürüldü.

Şirketin Sime Darby Motors ortaklığında ülkede bir montaj fabrikası kurmak için anlaştığı kaydedildi. The Edge Weekly'nin haberine göre, Porsche, Sime Darby Motors kuruluşu olan Inokom Corporation işbirliğinde söz konusu tesis hayata geçirecek.

Bu kapsamda, Malezya'nın kuzeyindeki Kedah bölgesinde yer alacak tesisin inşaatını Inokom üstlenecek.

Porsche'nin bu yatırım ile Malezya'yı Güneydoğu Asya pazarında merkez olarak konumlandıracağı belirtildi. Yatırım kararının ülkenin Finans Bakanlığı tarafından onaylandığı da edinilen bilgiler arasında.

Porsche'un Malezya yatırımının tutarı konusunda ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.