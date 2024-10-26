Manchester City: 1 - Southampton: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 9. haftasında Manchester City, evinde Southampton'u 1-0 mağlup etti. Erling Haaland'ın golüyle galibiyete ulaşan Manchester City, puanını 23'e çıkardı ve maç fazlasıyla lider oldu. Southampton ise haftayı 1 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 9. haftasında Manchester City ile Southampton karşı karşıya geldi. Etihad'ta oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Manchester City oldu.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 5. dakikada Erling Haaland kaydetti.
Erling Haaland, bu sezon çıktığı 13. resmi maçta 14. golünü kaydetmiş oldu.
Bu sonuçla birlikte Manchester City ligdeki namağlup serisini sürdürdü ve puanını 23'e yükseltmiş oldu. Southampton ise 1 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Bournemouth ile karşılaşırken, Southampton sahasında Everton'ı ağırlayacak.