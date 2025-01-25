Manchester City: 3 - Chelsea: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City, evinde Chelsea'yi 3-1 mağlup etti. Josko Gvardiol, Erling Haaland ve Phil Foden'ın golleriyle geriden gelerek dev maçı kazanan Manchester City, puanını 41'e yükseltti. Chelsea ise haftayı 40 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan dev maçı kazanan 3-1'lik skorla Manchester City oldu.
Karşılaşmanın ilk golünü konuk ekip Chelsea adına 3. dakikada Noni Madueke kaydetti.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri ise 42. dakikada Josko Gvardiol, 68. dakikada Erling Haaland ve 87. dakikada Phil Foden kaydetti.
YENİ TRANSFERLER OYNADI
Manchester City'de yeni transferler Omar Marmoush ve Abdukodir Khusanov, karşılaşmaya ilk 11'de bladı. Khusanov 54, Marmoush ise 74 dakika oyunda kaldı.
EDERSON TARİHE GEÇTİ
Öte yandan Manchester City kalecisi Ederson, Haaland'ın attığı golde yaptığı asist ile Premier Lig tarihinde en fazla asist yapan kaleci olma rekorunu kırdı. Ederson, Manchester City kariyerinde Premier Lig'deki 5. asistini yapmış oldu.
Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 41'e yükseltirken, Chelsea 40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Arsenal'e konuk olurken, Chelsea sahasında West Ham'ı ağırlayacak.