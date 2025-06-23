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        Haberler Spor Futbol Manchester City: 6 - Al Ain: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester City: 6 - Al Ain: 0 | MAÇ SONUCU

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2. haftasında İngiliz devi Manchester City, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain'i 6-0 mağlup etti. İlkay Gündoğan (2), Claudio Echeverri, Erling Haaland (p), Oscar Bobb ve Rayan Cherki'nin golleriyle farklı kazanan Manchester City, puanını 6'ya çıkararak son 16 turuna yükseldi. Al Ain ise puansız kalarak turnuvaya veda etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 10:05 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:05
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        İlkay şov yaptı, M.City son 16'ya kaldı!
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        FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2. haftasında İngiliz devi Manchester City ile Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain karşı karşıya geldi.

        Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 6-0'lık skorla kazanan Manchester City, puanını 6'ya yükselterek adını son 16'ya yazdırdı. Al Ain ise puansız kalarak turnuvadan elendi.

        34 yaşındaki futbolcu, Manchester City'nin 6-0 kazandığı Al Ain karşılaşmasında 2 kez gol sevinci yaşadı.

        İlkay, bu performansıyla maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

        GUARDİOLA'DAN İLKAY'A ÖVGÜ

        Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, maçın ardından yaptığı açıklamada İlkay için, "İlkay, olağanüstü bir oyuncu. Her anlamda olağanüstü. Gerçekten çok iyi ve harika bir gol attı. Her maçta ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyor. Ondan çok memnunum." sözlerini sarf etti.

        Öte yandan Manchester City'nin 6-0 kazandığı Al Ain maçında İngiliz ekibinin diğer gollerini Claudio Echeverri, penaltıdan Erling Haaland, Oscar Bobb ve Rayan Cherki attı.

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