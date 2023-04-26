Manchester City Arsenal maçı için artık beklenen zaman geldi çattı. Tüm dünyada ve ülkemizdeki futbolseverlerin de heyecanla başlamasını beklediği Manchester City Arsenal mücadelesine dair maçın oynanacağı saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri derledik. İşte, detaylar...