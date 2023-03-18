İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında Manchester City, Burnley'yi ağırladı.
Etihad Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi Manchester City 6-0'lık skorla kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
HAALAND 2 MAÇTA 8 GOLE ULAŞTI!
M. City'e 32, 35 ve 59. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yapan Erling Haaland maça damgasını vurdu. Geçtiğimiz hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e 5 gol atan Norveçli yıldız böylece, üst üste 2 maçta toplam 8 gol kaydederek inanılmaz bir istatistiğe imza attı.
City'nin diğer golleri ise 62 ve 73. dakikalarda Julian Alvarez ile 69. dakikada Palmer'den geldi.
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