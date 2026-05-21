        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City'de büyük değişim kapıda!

        Manchester City'de büyük değişim kapıda!

        Manchester City'de yeni sezon öncesi büyük değişim kapıda... Premier Lig devinin, toplam piyasa değeri yüz milyonlarca Euro'yu bulan 10 yıldız futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte o futbolcular...

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 09:47 Güncelleme:
        Avrupa'nın birçok liginde şampiyonlar belli olurken, transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takımlar çalışmalarına hız verdi.

        Avrupa'nın dev takımlarının transferleri merak edilirken, gelecek isimler kadar gönderilecek oyuncuların kim olacağı da belirsizliğini koruyor.

        Özellikle büyük bir yapılanmaya gidecek Premier Lig temsilcisi Manchester City için flaş bir iddia ortaya atıldı.

        Teknik direktör Pep Guardiola ile yollarını ayıracağı haberleri ortaya çıkan İngiliz devini, büyük bir değişim bekliyor...

        Foot Mercato'nun haberine göre; İngiliz temsilcisi 10 futbolcusuyla yollarını ayırmaya karar verdi. İşte o isimler ve değerleri...

        MATEO KOVACIC (32)

        12 milyon Euro

        KALVIN PHILLIPS (30)

        5 milyon Euro

        NATHAN AKE (31)

        15 milyon Euro

        JAMES TRAFFORD (23)

        25 milyon Euro

        JOSKO GVARDIOL (24)

        70 milyon Euro

        SAVINHO (22)

        40 milyon Euro

        TIJJANI REIJNDERS (27)

        60 milyon Euro

        JACK GREALISH (30)

        25 milyon Euro

        OMAR MARMOUSH (27)

        60 milyon Euro

        RODRI (30)

        65 milyon Euro

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        1979'dan bu yana ilk kez!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        'Palyaço'lu gönderme
        Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını tehlikesi
        Jeff Bezos: Milyarderler şeytanlaştırılıyor
        "Sizi bekliyoruz"
        Savaşın faturası işçiye
