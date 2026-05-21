Manchester City'de büyük değişim kapıda!
Manchester City'de yeni sezon öncesi büyük değişim kapıda... Premier Lig devinin, toplam piyasa değeri yüz milyonlarca Euro'yu bulan 10 yıldız futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte o futbolcular...
Avrupa'nın birçok liginde şampiyonlar belli olurken, transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takımlar çalışmalarına hız verdi.
Avrupa'nın dev takımlarının transferleri merak edilirken, gelecek isimler kadar gönderilecek oyuncuların kim olacağı da belirsizliğini koruyor.
Özellikle büyük bir yapılanmaya gidecek Premier Lig temsilcisi Manchester City için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Teknik direktör Pep Guardiola ile yollarını ayıracağı haberleri ortaya çıkan İngiliz devini, büyük bir değişim bekliyor...
Foot Mercato'nun haberine göre; İngiliz temsilcisi 10 futbolcusuyla yollarını ayırmaya karar verdi. İşte o isimler ve değerleri...
MATEO KOVACIC (32)
12 milyon Euro
KALVIN PHILLIPS (30)
5 milyon Euro
NATHAN AKE (31)
15 milyon Euro
JAMES TRAFFORD (23)
25 milyon Euro
JOSKO GVARDIOL (24)
70 milyon Euro
SAVINHO (22)
40 milyon Euro
TIJJANI REIJNDERS (27)
60 milyon Euro