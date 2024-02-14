Manchester City'de De Bruyne farkı: 20 gol 7 galibiyet!
Manchester City süper yıldızı Kevin De Bruyne'nin takıma dönüşüyle birlikte yenilmez bir hale geldi. İngiliz devi, Belçikalı yıldızın oynadığı son 7 maçı kazandı ve 20 gol attı
Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne Manchester City'e transfer olduğu günden bu yana takımın en değerli isimlerinden biri olurken son kazanılan kupalarda hep ön planda yer aldı.
Sezon başında sakatlık dolayısıyla takımdan uzak kalan 32 yaşındaki oyuncu geri dönüşüyle bıraktığı yerden performansına devam etti.
Kevin De Bruyne'nin dönüşüyle beraber yedi maça çıkan Manchester City yedi galibiyet aldı ve toplam 20 gol attı.