Manchester City- Real Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Manchester City- Real Madrid'i konuk ediyor. Santiago Barnebau'da oynanan ilk maçın 3-3 sonuçlanmasının ardından futbolseverler rövanş maçıyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Manchester City- Real Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, Manchester City- Real Madrid maçının detayları...
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı heyecanı için geri sayım başladı. Real Madrid ile Manchester City arasında geçtiğimiz günlerde oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı. İngiliz ekibinin gollerini Bernardo Silva, Phil Foden ve Gvardiol kaydetti. Real Madrid'in skora katkı yapan isimleri ise Dias, Rodrygo ve Valverde oldu. Peki, Manchester City- Real Madrid maçı ne zaman? İşte, müsabakanın tarihi ve yayıncı kanalı...
MANCHESTER CİTY- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Manchester City- Real Madrid Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşması 17 Nisan Çarşamba saat 22.00'de başlayacak.
Cıty Of Manchester Stadıum'da oynanacak olan mücadele dijital platform EXXEN'den yayınlanacak.
MANCHESTER CİTY SON DURUM
Evinde oynadığı Luton Town maçını 5-1'lik skorla kazanan İngiliz devi, Real Madrid maçı öncesi rakibine gözdağı verdi. Guardiola yönetiminde son 6 sezonda 5 kez Premier Lig'i kazanan mavi- beyazlılar geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi kupasını tarihinde ilk defa kazandı.
REAL MADRİD SON DURUM
Mallorca deplasmanından 1-0'lık skorla galip gelen eflatun- beyazlılar La Liga'da 8 puan farkla zirvede yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı olan Real Madrid 14 defa kupayı müzesine götürdü.
ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Manchester City ile Real Madrid arasında Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 11 maç oynandı. Karşılaşmaların 3'ünü Real Madrid kazanırken 4'er maçta beraberlik ve City'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.
Real Madrid, Manchester City deplasmanında çıktığı 5 maçta da kazanamadı.