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UEFA Süper Kupa final zamanı! Manchester City Sevilla maçı ne zaman ve nerede?

UEFA Süper Kupası’nda finalin adı Manchester City Sevilla oldu. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren güçlü İngiliz ekibi Manchester City, Avupa Kupalarına ambargo uygulamış Sevilla ile Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. Peki, UEFA Süper Kupa Manchester City Sevilla maçı ne zaman, nerede ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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  • Manchester City Sevilla UEFA Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    UEFA Süper Kupası’nda 48. final için Manchester City ile Sevilla karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi kupasını üst üste 3 toplamda ise 6 kez kupayı müzesine götüren Sevilla ile şampiyonların şampiyonu Manchester City arasında oynanacak maç için şimdiden nefesler tutuldu. İşte, 2023 UEFA Süper Kupası maçının nerede ve ne zaman oynanacağına ilişkin bilgiler...
  • Manchester City Sevilla UEFA Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MANCHESTER CITY SEVILLA MAÇI NE ZAMAN?

    Manchester City Sevilla Süper Kupa final maçı, 16 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak.
  • Manchester City Sevilla UEFA Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MANCHESTER CITY SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Manchester City Sevilla maçı TV8’den canlı olarak yayınlanacak.
  • Manchester City Sevilla UEFA Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    2023 UEFA SÜPER KUPASI NEREDE OYNANACAK?

    Manchester City ile 2022-23 UEFA Avrupa Ligi kazananı Sevilla arasında oynanacak maç, 16 Ağustos 2023'te Yunanistan'ın Pire şehrindeki Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacaktır.
  • Manchester City Sevilla UEFA Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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