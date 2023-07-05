UEFA Süper Kupası’nda 48. final için Manchester City ile Sevilla karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi kupasını üst üste 3 toplamda ise 6 kez kupayı müzesine götüren Sevilla ile şampiyonların şampiyonu Manchester City arasında oynanacak maç için şimdiden nefesler tutuldu. İşte, 2023 UEFA Süper Kupası maçının nerede ve ne zaman oynanacağına ilişkin bilgiler...