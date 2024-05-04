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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City-Wolverhampton: 5-1 (MAÇ SONUCU) - Haaland'dan 4 gol birden! - Futbol Haberleri

        Manchester City-Wolverhampton: 5-1 (MAÇ SONUCU)

        İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, 36. haftada ağırladığı Wolverhampton'ı 5-1 mağlup etti. Manchester City'de 4 gol atan Erling Haaland maça damgasını vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 22:24 Güncelleme: 04.05.2024 - 22:24
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        Haaland çıldırdı, M.City fark attı!
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        İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında oynanan maçta Manchester City, sahasında Wolverhampton'ı 5-1 mağlup etti.

        Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 12 (penaltıdan), 35, 45+3 (penaltıdan) ve 54. dakikalarda Erling Haaland ile 85. dakikada Julian Alvarez attı.

        Konuk takımın tek golü 53. dakikada Hee-Chan Hwang'dan geldi.

        Arsenal'ın 83 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Premier Lig'de, maç eksiği bulunan Manchester City, 82 puanla başkent ekibini takip ediyor.

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