Manchester United: 3 - Nottingham Forest: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United sahasında Nottingham Forest'ı ağırladı. 5 gol çıkan mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 3-2 kazandı.
Giriş: 17 Mayıs 2026 - 16:32 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Manchester United ile Nottingham Forest kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Man. United'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Luke Shaw, 55'te Matheus Cunha ve 76. dakikada ise Bryan Mbeumo kaydetti. Nottingham'ın golleri ise 53. dakikada Morato ve 78'de Morgan Gibbs-White'dan geldi.
Bu sonucun ardından M. United 68 puana yükseldi. 8 maç sonra kaybeden Nottingham ise 43 puanda kaldı.
Ligin 38. ve son haftasında Manchester United deplasmanda Brighton'a konuk olacak. Nottingham Forest ise sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ