Premier Lig'in 22. Southampton'ı konuk eden Manchester United, rakibini 9-0 yenerek tarihi bir galibiyet aldı.
Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 18'da Aaron Wan-Bissaka, 25'te Marcus Rashford, 34'te Jaün Bednarek (kendi kalesine),39'da Edinson Cavani, 69 ve 90'da Anthony Martial, 71'de Scott McTominay, 87'de Bruno Fernandes, 90+3'te Daniel James kaydetti.
Konuk ekipte 2'de Alexandre Jankewitz, 86'da Jan Bednarek kırmızı kart gördü.
Manchester United bu sonuçla puanını 44'e yükseltirken Southampton ise 29 puanda kaldı.
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