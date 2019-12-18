Manchester United'da, Paul Pogba bilmecesi yaşanıyor.

Yıldız isim, A Milli Takımımızın Ekim ayında Fransa ile oynadığı karşılaşma öncesinde sakatlandı.

26 yaşındaki oyuncunun iyileşme süresinin 2 hafta olduğu belirtilse de Pogba, geride kalan 2 aylık süreçte resmi maça çıkmadı.

Deneyimli futbolcunun oynamamasının ardındaki asıl sebebin kulübüyle olan anlaşmazlık olduğu iddia edildi.

Diğer yandan Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de üstü kapalı bir şekilde iddiaları doğrulayan bir açıklama yaptı.

Solskjaer şöyle konuştu: "Pogba, sakatlığı atlattı ancak şu anda bir hastalık geçiriyor ve bu yüzden Colchester maçında da kadroda olmayacak. Onu kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onun kalitesindeki bir oyuncunun takıma 30, 60 veya 90 dakika katkı vermesi çok değerli olurdu"

Bu sezon sadece 6 maçta forma giyen Paul Pogba'nın uzun süredir Real Madrid'e gideceği konuşuluyordu.

Transfer döneminde Fransız yıldızın geleceği konusunda yine hareketli günler geçirilmesi bekleniyor.