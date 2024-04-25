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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United evinde 4 attı ve kazandı! - Futbol Haberleri

        Manchester United evinde 4 attı ve kazandı!

        Premier Lig 29. hafta maçında Manchester United, sahasında Sheffield United'ı 4-2 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 00:33 Güncelleme: 25.04.2024 - 00:33
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        MANU evinde farklı kazandı!
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        Premier Lig 29. hafta maçında Manchester United, sahasında Sheffield United ile karşılaştı.

        Old Trafford'da oynanan maçı MANU 4-2 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 42. dakikada Harry Maguire, 61 ve 81. dakikalarda Bruno Fernandes ve 85. dakikada Rasmus Höjlund attı. Sheffield United'ın golleri 35. dakikada Jayden Bogle ve 50. dakikada Ben Brereton'dan geldi.

        Erik ten Hag'ın öğrencileri ligde 4 maç sonra galip geldi. Son sıradaki Sheffield United, ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

        Alınan bu sonucun ardından MANU puanını 53'e çıkardı. Sheffield ise 16 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında MANU, Burnley'le karşılaşacak. Sheffield United ise Newcastle'a konuk olacak.

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