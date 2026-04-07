        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United, Harry Maguire'ın sözleşmesini uzattı! - Futbol Haberleri

        Manchester United, Harry Maguire'ın sözleşmesini uzattı!

        Manchester United, Harry Maguire'ın sözleşmesini bir yıllığına uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 12:39 Güncelleme:
        M. United, Maguire'ın sözleşmesini uzattı!

        İngiltere ekibi Manchester United, savunma oyuncusu Harry Maguire'ın sözleşmesini bir yıllığına uzattı.

        Kulübün açıklamasında, 33 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesinin Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi. Sözleşmede bir yıllık opsiyon bulunduğu da ifade edildi.

        Maguire, Sheffield United, Hull City, Wigan ve Leicester City'de oynadıktan sonra 2019'da Manchester United'a transfer oldu.

        İngiliz milli futbolcu, Manchester United kariyerinde şu ana kadar 266 maça çıktı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        "Hamaney'in bilinci kapalı, tedavi görüyor" iddiası
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Gözlerine kırlangıç otu suyu damlattı, göremez hale geldi
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Kocası için 'kayıp' ihbarında bulundu! 15 parçaya bölüp çöpe atmış!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        İş yerine konuk ettiği arkadaşı katili oldu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
