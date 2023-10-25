Manchester United - Kopenhag maçında Bilica vakası!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini doğrudan ilgilendiren karşılaşmada Kopenhag, Manchester United'a 1-0 mağlup olurken son dakikalarda kaçan penaltı öncesinde ikinci Bilica vakası yaşandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun üçüncü haftasına, 6 maçla devam edilirken Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'ndaki maçta Manchester United, konuk ettiği Kopenhag'ı 72. dakikada Maguire'ın golüyle 1-0 yendi.
Kopenhag, uzatmaların da son dakikasında penaltı atışından yararlanamadı. Larsson'ın penaltı atışını Manchester United kalecisi Onana kurtardı. Müsabaka sonrasında ise ortaya çıkan görüntü gündeme oturdu.
Manchester United'lı futbolcular, McTominay'ın Mohamed Elyounoussi'ye müdahalesi sonrasında hakem Marco Guida beyaz noktayı gösterirken İngiliz ekibinin oyuncuları uzun süre itirazda bulundu. Bu anlarda Alejandro Garnacho ise penaltı noktasına geldi ve beyaz noktayı kazımaya başladı. Penaltı atışı için topu alan Jordan Larsson vuruş yapmadan önce penaltı noktası tahrip edilmişti.
Hatırlanacağı üzere daha önce Bilica, Beşiktaş derbisinde aynı şekilde penaltı noktasını tahrip etmiş, Siyah-Beyazlı ekipte Bobo penaltı vuruşunda Volkan Demirel'i geçememişti.