Manchester United - Tottenham maçı istatistikleri

İngiltere Premier Lig maçında Manchester United ile Tottenham, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Maç öncesi Manchester United 3 puanla 9. sırada, Tottenham 6 puanla 6. sırada bulunuyor. Manchester United son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Tottenham son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 157 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Manchester United kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.00, Tottenham sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Manchester United son haftadaki Tottenham müsabasında 2-1 kazandı.

Tottenham, Manchester United karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Manchester United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Manchester United, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Tottenham, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tottenham 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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