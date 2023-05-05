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Manchester United, Weghorst için son kararını verdi!

Sezon başında İngiliz ekibi Burnley'den Beşiktaş'a kiralanan daha sonra devre arasında İngiliz devi Manchester United'a kiralık olarak Weghorst için kırmızı şeytanlar son kararını verdi. Manchester United, Hollandalı golcünün bonservisini almayacak

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  • Manchester United, Wout Weghorst için son kararını verdi!

    Dailymail'in haberine göre, bu yaz yeni bir forvet için dört kişilik bir transfer listesi hazırlayan Erik ten Hag yeni sezonda Wout Weghorst'u kadrosunda istemiyor.
  • Manchester United, Wout Weghorst için son kararını verdi!

    Ocak ayında Kırmızı Şeytanlar'a kiralık olarak katılan Weghorst, 26 maçta sadece iki gol atabildi. Performansıyla beklentinin altında kalan Weghorst İngiltere'de tartışma konusu oldu.
  • Manchester United, Wout Weghorst için son kararını verdi!

    Hollandalı golcü, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ki performansıyla Erik Ten Hag'ın dikkatini çekmişti fakat Old Trafford'da düzenli olarak forma giymesine rağmen formunu yakalayamadı.
  • Manchester United, Wout Weghorst için son kararını verdi!

    İngiltere'de 19 maça ilk 11'de çıkan Weghorst, beklenen performansı gösterememesi yüzünden son maçlarda yedek olarak kadroda yer alıyor.
  • Manchester United, Wout Weghorst için son kararını verdi!

    Premier Lig'de 13 maça çıkan Hollandalı golcü, bu maçlarda ağları havalandıramadı ve bu büyüklükte bir kulüp için yeterince iyi olmadığı yönünde eleştirilere yol açtı.
  • Manchester United, Wout Weghorst için son kararını verdi!

    Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Erik Ten Hag'ın listesinde ise, Tottenham'ın golcüsü Harry Kane, Napoli'nin gözdesi Victor Osimhen, Frankfurt forveti Randal Kolo Muani ve Atalanta golcüsü Rasmus Hojlund yer aldığı aktarıldı.
  • Manchester United, Wout Weghorst için son kararını verdi!

    Süper Lig'de iyi bir performans gösteren ve Beşiktaş taraftarına kendini sevdiren Weghorst, Süper Lig'de 16 maçta 8 gol 4 asistlik bir performans sergilemişti.
  • Manchester United, Wout Weghorst için son kararını verdi!

    30 yaşındaki golcünün piyasa değeri ise TransferMarkt'e göre 14 milyon Euro olarak biliniyor.
  • Manchester United, Wout Weghorst için son kararını verdi!
  • Manchester United, Wout Weghorst için son kararını verdi!

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