Manisa FK: 0 - Ümraniyespor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Manisa FK'yı 3-0 mağlup etti. Serkan Göksu, Engjell Hoti ve Furkan Apaydın'ın golleriyle galibiyete ulaşan Ümraniyespor, puanını 26'ya yükseltti. Manisa FK ise 26 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Manisa FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Ümraniyespor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8'de Serkan Göksu, 10'da Engjell Hoti ve 22. dakikada Furkan Apaydın attı.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 26'ya yükseltirken, Manisa FK ise 26 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor, Çorum FK'ya konuk olacak.