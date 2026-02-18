Canlı
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK Manisa FK: 3 - Bandırmaspor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manisa FK: 3 - Bandırmaspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK, evinde Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti. 2. yarıda Alenis Vargas, Lois Diony ve Yassine Benrahou'nun attığı gollerle 2-0'dan geri dönen Manisa FK, puanını 37'ye yükseltti. Ligdeki galibiyet hasreti üç maça çıkan Bandırmaspor ise haftayı 36 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 22:00 Güncelleme: 18.02.2026 - 22:00
        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi oldu.

        Ege temsilcisine 2-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 60'ta Alenis Vargas, 64'te Lois Diony ve 90. dakikada Yassine Benrahou attı. Konuk ekibin gollerini ise 25'te Kerim Alıcı ve 58. dakikada Joao Amaral kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Manisa FK, puanını 37'ye çıkardı. Son üç maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılan Bandırmaspor ise 36 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Bodrum FK'ya konuk olacak. Bandırmaspor, Hatayspor'u ağırlayacak.

