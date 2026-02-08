Habertürk
        Manisa FK: 4 - Boluspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Manisa FK: 4 - Boluspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK, evinde Boluspor'u 4-1 mağlup etti. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, 2. yarıda Lois Diony, Ayberk Karaqo ve Mamadou Cissokho'nun golleriyle farklı kazanan Manisa FK, puanını 34'e yükseltti. 63. dakikada Mario Balbudia'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Boluspor ise haftayı 35 puanla tamamladı.

        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 21:44 Güncelleme: 08.02.2026 - 21:44
        Manisa FK, 2. yarıda açıldı!
        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi oldu.

        Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 9'da Ayberk Karaqo, 53 ve 88. dakikalarda Lois Diony, 81. dakikada da Mamadou Cissokho attı. Konuk ekibin tek golünü ise 39. dakikada Ibrahim Akanbi Rasheed kaydetti.

        Boluspor'da forma giyen Mario Balbudia, 63. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Manisa FK'da iki gol atan Lois Diony, 36. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 34'e çıkarırken, Boluspor ise 35 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Boluspor, Hatayspor'u ağırlayacak.

