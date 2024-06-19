Manisa Soma'da orman yangını
Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 19.06.2024 - 16:09 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:09
Çanakkale ve İzmir'in ardından Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 14.40'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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