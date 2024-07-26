Manisaspor, Moryke Fofana'yı kadrosuna kattığını açıkladı

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, geçen sezon Süper Lig'de Samsunspor forması giyen golcü Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı.

1 yıllık resmi sözleşme imzalanan Fildişi Sahilli hücum oyuncusu açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen imza töreninde konuşan 32 yaşındaki tecrübeli forvet, "Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımımla çok güzel işlere imza atmak istiyorum. Uzun yıllardır Türkiye'de forma giyiyorum ve kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Bunun için çok heyecanlıyım. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerine ulaşmasında elimden geleni yapmak istiyorum" dedi.