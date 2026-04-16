        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Manuel Neuer'den Arda Güler açıklaması: Onu özel kılan şey bu!

        Manuel Neuer'den Arda Güler açıklaması: Onu özel kılan şey bu!

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, sahasında Real Madrid'i 4-3 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Eflatun-beyazlılarda Arda Güler attığı 2 golle maça damga vurdu. Karşılaşmanın ardından Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, milli futbolcudan yediği gollerle ilgili açıklamada bulundu.

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 11:02 Güncelleme:
        Neuer'den Arda Güler açıklaması!

        Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid'i Almanya'da 4-3 mağlup etti.

        İspanya'daki maçı da 2-1 kazanan Alman ekibi toplamda 6-4'lük skorla yarı finale yükselen taraf oldu.

        Real Madrid'de Arda Güler ise maçta adeta şov yaptı. Biri frikikten olmak üzere 2 gol atan milli futbolcu, karşılaşmanın en çok konuşulan ismi oldu.

        Bayern Münih kalesini koruyan 40 yaşındaki dünyaca ünlü kaleci Manuel Neuer, Arda Güler'den yediği gollerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Neuer, DAZN mikrofonlarına yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

        "Aslında topu dışarıdaki Stani’ye (Josip Stanisic) atmak istemiştim ama topa hiç iyi vuramadım; asıl sorun buydu (İlk gol). Resmen berbat bir pas verdim. O da (Arda Güler) harika sol ayağıyla topa direkt hakimiyet sağladı. Bunu frikik pozisyonunda da gördük, vuruşları gerçekten çok güçlü. Bu onun yeteneği ve onu özel kılan şey de bu."

        İçişleri Bakanlığınca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraştaki okullarda meydana gelen saldırıların ardından, 81 ildeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırıldı. Bakanlık talimatıyla hızla devreye sokulan önlemler kapsamında, okul önleri ve çevrelerinde hazır bulunan polis ekiplerince...
