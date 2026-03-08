Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Marco Asensio: Şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olacağız - Fenerbahçe Haberleri

        Marco Asensio: Şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olacağız

        Fenerbahçe'nin İspanyol orta sahası Marco Asensio, 3-2'lik Samsunspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Asensio, "Şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olacağız, maç maç bakmamız gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 23:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olacağız"

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio, maçın ardından konuştu.

        "BENİM İÇİN KOLAY BİR HAFTA OLMADI"

        İspanyol futbolcu, "Taraftar her zaman çok büyük faktör oldu. Bugün de öyle. Maç bir rakibimize gitti bir bize geldi. Günün sonunda 3 puan aldık. Benim için kolay bir hafta olmadı. Fiziksel olarak en iyi halimde olmak istiyorum ama bu maçta iyi hissettim ve galibiyete yardımcı oldum. Mutluyum." diye konuştu.

        "ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA SONUNA KADAR VAR OLACAĞIZ"

        Asensio, "Oynayacağımız her maç önemli olacak. Elimizden geleni hep yapmalıyız. Takımda bu karakter var. Her maç savaşıyoruz. Bizim hedefimiz maç maç bakmak. Düzeltmemiz gerekenleri düzelterek şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olacağız." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!

        İstanbul'un gözde semtlerinden Beşiktaş Etiler'de, bulunan ünlü bir gece kulübü kundaklanarak ateşe verildi. Birkaç saat sonra ise iş yeri sahibi Yusuf Durmuş, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Uraloğlu açıkladı! Uçuşlar 13 Mart'a kadar ertelendi
        Bakan Uraloğlu açıkladı! Uçuşlar 13 Mart'a kadar ertelendi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        90+5'te hayata döndü!
        90+5'te hayata döndü!
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?