Marco Asensio: Şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olacağız

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio, maçın ardından konuştu.

"BENİM İÇİN KOLAY BİR HAFTA OLMADI"

İspanyol futbolcu, "Taraftar her zaman çok büyük faktör oldu. Bugün de öyle. Maç bir rakibimize gitti bir bize geldi. Günün sonunda 3 puan aldık. Benim için kolay bir hafta olmadı. Fiziksel olarak en iyi halimde olmak istiyorum ama bu maçta iyi hissettim ve galibiyete yardımcı oldum. Mutluyum." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA SONUNA KADAR VAR OLACAĞIZ"

Asensio, "Oynayacağımız her maç önemli olacak. Elimizden geleni hep yapmalıyız. Takımda bu karakter var. Her maç savaşıyoruz. Bizim hedefimiz maç maç bakmak. Düzeltmemiz gerekenleri düzelterek şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olacağız." ifadelerini kullandı.