Balotelli, Muschio Selvaggio podcast'ine yaptığı açıklamada Mourinho'nun kendisini bir deplasman yolculuğu sırasında yol kenarında bıraktığını anlattı: "Mou da benim gibi başa çıkması kolay bir adam değil. Catania deplasmanına giderken, bizi havaalanına götüren otobüste tartışmıştık. Beni otobüsten indirdi ve eve arabayla dönmek zorunda kaldım."