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Mario Balotelli, Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu

Mario Balotelli, yaptığı açıklamalarda eski teknik direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu. 32 yaşındaki futbolcu, Jose Mourinho'nun uğraşılması kolay bir adam olmadığını kabul etti ve bir keresinde onun tarafından otobüsünden atıldığını söyledi

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  • Mario Balotelli, Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu

    Mario Balotelli, bir podcast'te yaptığı açıklamada, Jose Mourinho ve kendisi hakkında itiraflarda bulundu.
  • Mario Balotelli, Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu

    Balotelli, Muschio Selvaggio podcast'ine yaptığı açıklamada Mourinho'nun kendisini bir deplasman yolculuğu sırasında yol kenarında bıraktığını anlattı: "Mou da benim gibi başa çıkması kolay bir adam değil. Catania deplasmanına giderken, bizi havaalanına götüren otobüste tartışmıştık. Beni otobüsten indirdi ve eve arabayla dönmek zorunda kaldım."
  • Mario Balotelli, Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu

    Balotelli sık sık başına bela açtığını kabul ediyor. Ancak İtalyan golcü, aynı zamanda bazen haksız yere suçlandığına da inanıyor.
  • Mario Balotelli, Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu

    "Hatalar yaptığımı biliyorum ama dikkatlerin hep benim üzerimde olduğu da bir gerçek. Kendi karakterimin, gençken bir dahi olmamın, İtalya kadrosundaki ilk siyahi oyuncu olmamın da insanların sürekli saha dışında yaptıklarımdan bahsetmesine katkıda bulunduğunu düşünüyorum."
  • Mario Balotelli, Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu

    Yıldız futbolcu, gelecek planları hakkında şunları söyledi: "En az dört yıl daha, iyi bir seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum. Emekli olduğumda, gittiğim yoldan memnun olacağım. Daha fazlasını yapabilirdim ama her halükarda her şeyi kazandım."
  • Mario Balotelli, Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu

    Balotelli şu anda 32 yaşında ve İsviçre'nin FC Sion takımında oynuyor.(Goal)
  • Mario Balotelli, Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu

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