Mario Lemina: Daha fazla gol atabilirdik

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'a galibiyeti getiren golü atan Mario Lemina, karşılaşmayı değerlendirdi.

"DAHA FAZLA GOLLER ATABİLİRDİK"

Lemina, "Burada kişisel performansımdan bahsetmem doğru değil. Takım olarak oynadık. Başka goller de atabilirdik, daha fazlası olabilirdi. Taraftarlarımızın önünde kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

Gabonlu orta saha oyuncusu, rövanş maçı için, "Daha önce Anfield'da oynadım. Zor bir maç olacak. İyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.