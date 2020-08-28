Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina, sarı-kırmızılı takıma ve taraftarlara veda etti... Galatasaray, Mario Lemina'yı Southampton'dan bir yıl daha kiralamak istiyordu. Ancak anlaşma sağlanamayınca Gabonlu futbolcu İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye döndü.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Lemina, "İngiltere'ye döndüm. Türkiye'deki taraftarlara teşekkür ediyorum, onlar en iyisi... Galatasaray'daki takım arkadaşlarıma en iyi dileklerimi sunuyorum. Önümüzdeki yıllarda onlara başarılar diliyorum. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayla 20'si Süper Lig'de olmak üzere toplam 28 maçta görev yaparken 1 gol kaydetti. Mario Lemina'nın adı, bir yıllık aradan sonra Premier Lig'e geri dönen Fulham ile anılıyor.