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        Haberler Spor Basketbol NBA Mark Tatum'dan NBA Avrupa açıklaması!

        Mark Tatum'dan NBA Avrupa açıklaması!

        Amerika Ulusal Basketbol Birliği (NBA) Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Mark Tatum, 2026 NBA finallerinde San Antonio Spurs ile New York Knicks arasında oynanacak seri öncesi uluslararası medya ile bir araya geldi ve NBA ile Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) Avrupa'da kurmayı planladığı yeni lig projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 14:27 Güncelleme:
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        Mark Tatum'dan NBA Avrupa açıklaması!

        Amerika Ulusal Basketbol Birliği (NBA) Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Mark Tatum, 2026 NBA finallerinde San Antonio Spurs ile New York Knicks arasında oynanacak seri öncesi uluslararası medya ile bir araya geldi ve NBA ile Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA) Avrupa'da kurmayı planladığı yeni lig projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "LANSMAN ÖNCESİ SON AŞAMADAYIZ"

        Tatum, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Avrupa'da yeni bir lig konusunda önemli ilerleme kaydediyoruz ve Ekim 2027'deki planlanan lansmanımız öncesinde son aşamadayız. FIBA ile ortaklık içerisinde taraftarlar, kulüpler ve oyuncular için önemli faydalar sağlayacağına inandığımız bir model geliştirdik. Nihai teklifler bu ayın sonunda teslim edilecek. Bunun ardından NBA Yönetim Kurulu ile görüşeceğiz ve FIBA da kendi sürecini yürütecek. Size belirli bir takvim vermeyeceğim çünkü bu kulüplerin birçoğuyla görüşmeleri tamamlamamız ve anlaşmalara varmamız gerekiyor. Ancak Ekim 2027'deki planlanan lansmanımız için doğru yoldayız" ifadelerini kullandı.

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        "BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU, NBA AVRUPA'YA KATILIM HAKKI ELDE EDECEK"

        Yeni ligin Avrupa basketboluna sağlayacağı katkılar hakkında konuşan Tatum, "Ligimizin Avrupa basketboluna erişimi genişleteceğine ve seviyesini yükselteceğine inanıyoruz. Oluşturacağımız yapı, taraftarlar, kulüpler ve oyuncular için önemli faydalar sağlayacak daha açık ve başarı odaklı bir sistem olacak. Model gerçekten takımları ve uzun vadeli büyümeyi önceliklendirmek üzerine kurulu. Kulüplerin ligimize katılabilmesi için net bir yol olması daha fazla şeffaflık, daha anlamlı maçlar ve yatırım için daha güçlü teşvikler oluşturur. Bu da tüm basketbol ekosistemine fayda sağlar" ifadelerini kullandı.

        FIBA'nın projedeki rolüne ve Basketbol Şampiyonlar Ligi üzerinden açılacak yola da değinen Tatum, "Ortağımız FIBA bunun önemli bir parçası olacak. Ekim 2027'de başlayacağımız varsayılırsa, örneğin gelecek Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) sezonunun şampiyonu üst seviye ligimize katılım hakkı elde edecek" dedi.

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        "PARANIN ABD'YE AKTARILACAĞI DOĞRU DEĞİL"

        Ekonomik model hakkında da konuşan Tatum, projenin Avrupa basketbolundan değer çekmek için değil, uzun vadeli değer oluşturmak için tasarlandığını söyledi. Tatum, "Bu model takımlar ve Avrupa basketbolu için uzun vadeli değer oluşturmak üzere kuruldu; bu, değer çekmekle ilgili bir proje değil. Ekonomik değerin çok büyük bir bölümü takımlara gidecek. Franchise ücretlerinden elde edilen yatırımın çok büyük bir bölümü yeniden Avrupa basketboluna yatırılacak. Bu paranın Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılacağı söylentileri doğru değil. Franchise ücretlerinden gelen para, başlangıçtaki kayıpların finanse edilmesine yardımcı olacak. Bu da takımlar için riski azaltır ve başlangıçta ek sermaye koymaları gerekmediği anlamına gelir. Bu paranın çok büyük bölümü, ekonomik yapının yaklaşık yüzde 85 ila 90'ı Avrupa'da kalacak" şeklinde konuştu.

        Yatırımcılar ve kulüplerle yapılan görüşmelerin de ileri aşamada olduğunu belirten Tatum, "Mart ayında ilk tekliflerin verilmesinden bu yana son birkaç ayda farklı yatırımcılar ve potansiyel yatırım gruplarıyla temas halindeyiz. Görüşmeleri ilerlettik. Modelin onlar için nasıl görüneceğini anlamaları için kendileriyle bu model hakkında konuşuyoruz. Birçok ilgili tarafla görüşmelerimizde oldukça ilerlemiş durumdayız. Bu süreçlerin tamamlanması zaman alıyor ancak Avrupa'daki birçok kulüple, hem mevcut basketbol kulüpleri hem de potansiyel yeni kulüpler ve yeni yatırımcılarla çok ileri aşamadayız. Bu takımlar önemli yatırımlar yapmayı planlıyor, bu yüzden bu yatırımların geri dönüşünün ne olacağını çok iyi anlamak istiyorlar. Altyapı planları etrafında da birçok görüşme yürütülüyor. Takımlar bize, yeni bir arena veya antrenman tesisi inşa etme planlarını sunuyor. Bu nedenle süreç zaman alıyor ancak bulunduğumuz noktadan oldukça memnunuz" cümlelerine yer verdi.

        "EUROLEAGUE İLE ÇÖZÜM BULAMAZSAK..."

        EuroLeague ile süren görüşmeler hakkında da açıklama yapan Tatum, şunları söyledi:

        "EuroLeague ile aktif görüşmelerimizi sürdürüyoruz ve tüm Avrupa basketbol ekosistemi genelinde yapıcı, iş birliğine dayalı ve uyumlu bir sonuç aramaya devam ediyoruz. Tüm tarafların basketbolun çıkarları doğrultusunda aynı noktada buluşması gerektiğine olan inancımızda tutarlıyız. Bununla birlikte gerçekçiyiz. Eğer bunu çözüme kavuşturamazsak, FIBA dahil ortaklarımız ve yatırımcılarımızla birlikte ilerlemeye hazırız. FIBA'nın yardımı ve liderliğiyle, önümüzdeki birkaç hafta içinde EuroLeague yönetimiyle yeniden bir araya gelmeyi planlıyoruz. EuroLeague sistemindeki herkes, hem kulüpler hem de lig, bizim ligimizde kalıcı bir yer edinmenin tek garantili yolunun teklif sürecinden ve yatırım sürecimiz kapsamında başarılı bir kalıcı franchise teklifinden geçtiğini biliyor."

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