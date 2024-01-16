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        Haberler Gündem Güncel MARMARA'DA DEPREM | AFAD ve Kandilli son depremler 16 Ocak listesi: Deprem mi oldu, son deprem nerede oldu?

        Marmara'da tedirgin eden deprem! AFAD ve Kandilli 16 Ocak son depremler listesi

        Son depremler listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle olası İstanbul depremi nedeniyle yakından izlenen Marmara Denizi'nde bu sabah kaydedilen deprem tedirginliğe neden oldu. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli 16 Ocak son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 08:02 Güncelleme: 16.01.2024 - 08:02
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        SON DEPREMLER LİSTESİ 14 OCAK | Olası İstanbul depremi nedeniyle yakından depremsellik açısından yakından izlenen Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen deprem tedirginliğe neden oldu. AFAD tarafından kaydedilen verilere göre Tekirdağ açıklarında 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndaki Bolu ve Düzce'de de meydana gelen depremler de tıpkı Tekirdağ açıklarındaki deprem gibi tedirginliğe yol açtı. İşte AFAD ve Kandilli 16 Ocak son depremler listesi...

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        MARMARA'DA DEPREM

        AFAD tarafından kaydedilen verilere göre Tekirdağ Süleymanpaşa açıklarında saat 02.36'da 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği yerin yaklaşık 11.68 kilometre olarak tespit edildi.

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        BOLU VE DÜZCE'DE DEPREM

        Saat 02.49'da AFAD verilerine göre Bolu Merkez'de 2.3 büyüklüğünde, saat 04.39'da ise Düzce'de 2.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Olası İstanbul depreminin de gerçekleşmesi beklenen Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndaki bu iki deprem de tıpkı Marmara Denizi'nde yaşanan deprem gibi tedirginliğe nedne oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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