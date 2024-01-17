Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel MARMARA'DA DEPREM | AFAD ve Kandilli son depremler 17 Ocak listesi: Az önce deprem mi oldu ve son deprem nerede oldu?

        Marmara'da tedirgin eden deprem! AFAD ve Kandilli 17 Ocak son depremler listesi

        Son depremler listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle olası İstanbul depremi nedeniyle yakından izlenen Marmara Denizi'nde bu sabah kaydedilen deprem tedirginliğe neden oldu. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli 16 Ocak son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 00:32 Güncelleme: 17.01.2024 - 00:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        SON DEPREMLER LİSTESİ 17 OCAK | Olası İstanbul depremi nedeniyle yakından depremsellik açısından yakından izlenen Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen deprem tedirginliğe neden oldu. AFAD tarafından kaydedilen verilere göre Tekirdağ açıklarında 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndaki Bolu ve Düzce'de de meydana gelen depremler de tıpkı Tekirdağ açıklarındaki deprem gibi tedirginliğe yol açtı. İşte AFAD ve Kandilli 17 Ocak son depremler listesi...

        2

        MARMARA'DA DEPREM

        AFAD tarafından kaydedilen verilere göre Tekirdağ Süleymanpaşa açıklarında saat 02.36'da 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği yerin yaklaşık 11.68 kilometre olarak tespit edildi.

        3

        BOLU VE DÜZCE'DE DEPREM

        Saat 02.49'da AFAD verilerine göre Bolu Merkez'de 2.3 büyüklüğünde, saat 04.39'da ise Düzce'de 2.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Olası İstanbul depreminin de gerçekleşmesi beklenen Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndaki bu iki deprem de tıpkı Marmara Denizi'nde yaşanan deprem gibi tedirginliğe nedne oldu.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı
        İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı
        Beşiktaş son 16'da
        Beşiktaş son 16'da
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        "2-3 oyuncu almayı planlıyoruz"
        "2-3 oyuncu almayı planlıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek
        Putin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Türkiye başarabilecek mi?
        Türkiye başarabilecek mi?
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        İthal ete 2024'te devam!
        İthal ete 2024'te devam!
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?