Haberler Gündem Güncel MARMARA'DA DEPREM | AFAD ve Kandilli son depremler 17 Ocak listesi: Az önce deprem mi oldu ve son deprem nerede oldu?

Marmara'da tedirgin eden deprem! AFAD ve Kandilli 17 Ocak son depremler listesi Son depremler listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle olası İstanbul depremi nedeniyle yakından izlenen Marmara Denizi'nde bu sabah kaydedilen deprem tedirginliğe neden oldu. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli 16 Ocak son depremler listesi... Habertürk Giriş: 17.01.2024 - 00:32 Güncelleme: 17.01.2024 - 00:32 facebook

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SON DEPREMLER LİSTESİ 17 OCAK | Olası İstanbul depremi nedeniyle yakından depremsellik açısından yakından izlenen Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen deprem tedirginliğe neden oldu. AFAD tarafından kaydedilen verilere göre Tekirdağ açıklarında 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndaki Bolu ve Düzce'de de meydana gelen depremler de tıpkı Tekirdağ açıklarındaki deprem gibi tedirginliğe yol açtı. İşte AFAD ve Kandilli 17 Ocak son depremler listesi...

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MARMARA'DA DEPREM AFAD tarafından kaydedilen verilere göre Tekirdağ Süleymanpaşa açıklarında saat 02.36'da 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği yerin yaklaşık 11.68 kilometre olarak tespit edildi.