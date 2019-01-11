Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;



- "Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray ile bugüne kadar 310 milyon yolcu, güvenle ve konforla kıtalar arasını 4 dakikada geçti"

- "Marmaray'ı her geçen yıl daha fazla vatandaşımız tercih ediyor. 2017'ye göre 2018'de yolcu sayısında yüzde 7,5'lik artış

gerçekleşti"





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