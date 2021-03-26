Merkez Bankası şubat ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. Kapasite kullanım martta yüzde 74.7, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı yüzde 75,6 olarak gerçekleşti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.780 iş yeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.
Anket sonuçlarına göre, İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,7 seviyesinde gerçekleşti
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA),bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 75,6'ya yükseldi.
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