Martı'dan 'veri ihlali' açıklaması

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Scooter paylaşım firması Martı, sisteminde yaşanan veri ihlaline ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada 27 Şubat'ta kendilerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kişisel verilere erişildiği iddiasıyla bir tehdit e-postası yollandığı belirtildi.

İddianın yer aldığı e-postanın Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirildiği belirtilen açıklamada . "Şirketimiz tarafından tüm gerekli teknik araştırmalar başlatılmış, önlemler alınmıştır. Bu noktada, şirketimizin kullanıcılar ile eşleştirilebilir kredi kartı verilerini saklamadığını ve bu bağlamda hiçbir finansal bilgiye erişilmesinin mümkün olmadığını önemle belirtmek isteriz. Buna ek olarak, kullanıcılarımız uygulamamıza tek kullanımlık şifre ile giriş yaptığından 3. kişiler tarafından herhangi bir kullanıcı hesabına erişim mümkün değildir" ifadeleri yer aldı.

İki gün önce Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yapılan açıklamada ihlalin kaynağı ve gerçekleşme yöntemine ilişkin araştırmaların devam ettiği belirtilirken etkilenen kişi sayısı ve çalınan verilerin niteliğinin henüz netlik kazanmadığı ifade edilmişti.