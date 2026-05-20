        Haberler Dünyadan Martin Scorsese'nin kızı Francesca Scorsese yeni dizi rolünü aldı

        Martin Scorsese'nin kızı Francesca Scorsese yeni dizi rolünü aldı

        Babası Martin Scorsese ile çektiği TikTok videoları, babasının yönettiği bazı filmler ile bağımsız popüler filmlerde aldığı küçük rollerle tanınan Francesca Scorsese, dizi kadrosuna girdi

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 10:20
        Yeni rolünü aldı

        Efsanevi yönetmen Martin Scorsese'nin 26 yaşındaki kızı Francesca Scorsese yeni televizyon rolünü kaptı. Francesca, casusluk draması dizisi 'Mr. & Mrs. Smith'in yakında yayınlanacak ikinci sezonunda rol alacak.

        Francesca, yeni sezonda başrolleri paylaşacak olan Mark Eydelshteyn ve Talia Ryder ile birlikte rol alacak.

        Babası Martin Scorsese ile birlikte viral TikTok videoları çekmesinin yanı sıra Francesca, hem babası Martin Scorsese'nin yönettiği dünyaca ünlü yapımlarda küçük rollerde hem de popüler bağımsız projelerde ve televizyon dizilerinde rol almıştı.

        2020 yapımı 'We Are Who We Are' adlı TV dizisi, 2024 yapımı 'Christmas Eve in Miller's Point' ve 2026 yapımı 'Roommates' gibi filmler, Francesca'nın içinde bulunduğu yapımlardan bazılarıydı.

        'Mr. & Mrs. Smith' dizisinin, ilk sezondaki iki başrol oyuncusunun hikayesini devam ettirmek yerine, bir antoloji dizisi olarak ilerleyeceği bildirildi. Dizi, Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin başrollerini paylaştığı 2005 yapımı aynı adlı filmden esinlenmiş olsa da, dizide evli bir çift değil, casuslukta ortak olan iki yabancı konu ediliyor.

