Radamel Falcao'nun, Galatasaray'da yüzü gülmedi. Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Kolombiyalı kariyerindeki 22. sakatlığını yaşadı. 35 yaşındaki forvetin G.Saray'da ise 6. sakatlığı. Falcao, ilk sezonunda aşil tendonu, kas ve uyluk sakatlığı yaşadı. Tecrübeli golcü bu sezon da benzer sorunlardan kurtulamadı. Falcao, yaptığı paylaşımda "Allah'a şükür her şey yolunda gitti. Dualarınız için teşekkür ederim. Maskeli adam geliyor" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAKİ SAKATLIKLARI

* Yüz kırıklığı - ?

* Üst adele yırtığı - 50 gün 13 maç

* Uyluk gerilmesi - 48 gün 7 maç

* Uyluk sakatlığı - 17 gün 4 maç

* Adele çekmesi - 34 gün 7 maç

* Aşil tendonu - 65 gün 12 maç