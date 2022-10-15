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Mason Greenwood yeniden gözaltına alındı

2022 şubatında tecavüz ve ölümle tehdit iddialarıyla tutuklanan ardından kefaletle serbest bırakılan Mason Greenwood yeniden gözaltına alındı

Mason Greenwood yeniden gözaltına alındı

Şubat 2022'de tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınan ve kefaletle serbest kalan Mason Greenwood'da flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, İngiliz futbolcunun kefalet şartlarını yerine getirmediği için bu sabah evine yapılan baskınla yeniden gözaltına alındığını duyurdu.

The Sun'da yer alan habere göre; Greenwood'un, tutuklanmasına neden olan eski kız arkadaşıyla yeniden iletişime geçtiği ve onu ölümle tehdit ettiği iddiasına yer verildi.

Greenwood, geçtiğimiz ocak ayında basına yansıyan istismar davası haberi sonrası, taraftarlardan gelen baskıların da etkisiyle kadro dışı bırakılmıştı.

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