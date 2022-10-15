Şubat 2022'de tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınan ve kefaletle serbest kalan Mason Greenwood'da flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, İngiliz futbolcunun kefalet şartlarını yerine getirmediği için bu sabah evine yapılan baskınla yeniden gözaltına alındığını duyurdu.

The Sun'da yer alan habere göre; Greenwood'un, tutuklanmasına neden olan eski kız arkadaşıyla yeniden iletişime geçtiği ve onu ölümle tehdit ettiği iddiasına yer verildi.

Greenwood, geçtiğimiz ocak ayında basına yansıyan istismar davası haberi sonrası, taraftarlardan gelen baskıların da etkisiyle kadro dışı bırakılmıştı.