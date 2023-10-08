Haberler Televizyon MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 7 Ekim Cumartesi MasterChef All Star 7. eleme adayı hangi yarışmacı oldu, kim elendi?

7 Ekim MasterChef All Star haftanın son eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı belli oluyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu günün konseptinde yarışmacılardan makaron yapmalarını istedi. Günün sonunda haftanın 7. eleme adayı yapılan değerlendirmelerin sonucunda belli olacak. İşte 7 Ekim Cumartesi MasterChef All Star haftanın son eleme adayı... Habertürk Giriş: 08.10.2023 - 00:34 Güncelleme: 08.10.2023 - 00:34 facebook

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MasterChef'te heyecan sürüyor. Son eleme adayının belli olacağı gecede günün konsepti makaron oldu. Adım adım finale yaklaşılırken yarışmada heyecan dozu artıyor. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı programda yarışmacılar final biletini kapmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 7 Ekim MasterChef 7. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

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MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU? MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. Haftanın 7. eleme adayı yapılan değerlendirmeler sonucunda Alican oldu.