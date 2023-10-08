7 Ekim MasterChef All Star haftanın son eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı belli oluyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu günün konseptinde yarışmacılardan makaron yapmalarını istedi. Günün sonunda haftanın 7. eleme adayı yapılan değerlendirmelerin sonucunda belli olacak. İşte 7 Ekim Cumartesi MasterChef All Star haftanın son eleme adayı...
MasterChef'te heyecan sürüyor. Son eleme adayının belli olacağı gecede günün konsepti makaron oldu. Adım adım finale yaklaşılırken yarışmada heyecan dozu artıyor. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı programda yarışmacılar final biletini kapmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 7 Ekim MasterChef 7. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. Haftanın 7. eleme adayı yapılan değerlendirmeler sonucunda Alican oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Haftanın ilk eleme adayı Hasan olurken; ikinci eleme adayı ise Cemre oldu. MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı Kerem ile Tanya oldu. Haftanın 5. ve 6. eleme adayları ise Ayaz ve Eda olarak belirlendi.
MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Barbaros - Kaptan
Kıvanç
Metin
Tahsin
Ayaz
Tolga
Esra
Alican
Barış
Eda
Kırmızı Takım
Kerem - Kaptan
Hasan
Eren
Sergen
Azize
Dilara
Cemre
Batuhan
Tanya
EN SON MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef'te 1 Ekim akşamı elenen yarışmacı 2018 yılının şampiyonu Uğur Kardaş oldu.