        Matteo Guendouzi'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Bu bizim hikayemizin sonu değil!

        Matteo Guendouzi'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Bu bizim hikayemizin sonu değil!

        Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi, sezonun sona ermesiyle taraftarlara mesaj gönderdi.

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 20:20 Güncelleme:
        Matteo Guendouzi'den Fenerbahçe taraftarına mesaj!

        Fenerbahçe'nin devre arasında Lazio'dan kadrosuna kattığı Matteo Guendozi, sezonun bitmesinin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi.

        Tecrübeli oyuncu, gelecek sezon daha fazla mücadele edeceklerini ifade etti.

        İşte Fransız yıldızın açıklaması:

        "6 ayda yaşanabilecek her duyguyu yaşadım.

        Kupada Galatasaray'a karşı atılan o gol, o kupayı kaldırmak, tribünlerdeki uğultu, o çılgınlık. Kariyerimin en büyük anlarından biriydi. Bunu sonsuza dek içimde taşıyacağım.

        Sonrasında ise hak ettiğimiz gibi bitmeyen bir sezon oldu.

        Ama her şeye rağmen bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bana kendinizden biriymişim gibi hissettirdiniz.

        Bana inandıkları ve bu yuvayı açtıkları için Sayın Başkana, yönetim kuruluna, Tedesco Hoca'ya ve Devin Özek'e teşekkür ederim.

        Ve siz, büyük Fenerbahçe taraftarı! Bu formayı giydiğim sürece, her şeyimi ortaya koyacağım.

        Bu bizim hikayemizin sonu değil."

        Bakan Fidan Almanya'da
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Beraat etti
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
