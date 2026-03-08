Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Matteo Guendouzi: Kalitemize ve kazanabileceğimize inandık - Fenerbahçe Haberleri

        Matteo Guendouzi: Kalitemize ve kazanabileceğimize inandık

        Fenerbahçe'nin orta sahası Matteo Guendouzi, son dakikada buldukları golle 3-2 kazandıkları Samsunspor maçını değerlendirdi. Galibiyete dair inançlarını kaybetmediklerini belirten Guendouzi, "Kalitemize ve kazanabileceğimize inandık, pes etmedik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 22:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kalitemize ve kazanabileceğimize inandık"

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Matteo Guendouzi, açıklamalarda bulundu.

        "KALİTEMİZE VE KAZANABİLECEĞİMİZE İNANDIK"

        Fransız orta saha oyuncusu, "Bizim için harika bir galibiyet oldu. Belki takım olarak en iyi performansı sergileyemedi ama muhakkak kazanmamız lazımdı. Maç içinde sıkıntılar yşaadık. 2 şutta 2 gol yedik. Kalitemize, kazanabileceğimize inandık. Pes etmedik." dedi.

        Guendouzi, "Kalitemizi biliyoruz. Türkiye'deki maçlar kolay olmuyor. Samsunspor iyi bir takım. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Eminim ki sezon sonu geldiğinde en önemli galibiyetlerimizden biri olacak." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hataylı şoför, İran'da TIR'ına isabet eden İsrail füzesi ile ağır yaralandı

        Hataylı şoför, İran'da TIR'ına isabet eden İsrail füzesi ile ağır yaralandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        90+5'te hayata döndü!
        90+5'te hayata döndü!
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?