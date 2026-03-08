Matteo Guendouzi: Kalitemize ve kazanabileceğimize inandık

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Matteo Guendouzi, açıklamalarda bulundu.

"KALİTEMİZE VE KAZANABİLECEĞİMİZE İNANDIK"

Fransız orta saha oyuncusu, "Bizim için harika bir galibiyet oldu. Belki takım olarak en iyi performansı sergileyemedi ama muhakkak kazanmamız lazımdı. Maç içinde sıkıntılar yşaadık. 2 şutta 2 gol yedik. Kalitemize, kazanabileceğimize inandık. Pes etmedik." dedi.

Guendouzi, "Kalitemizi biliyoruz. Türkiye'deki maçlar kolay olmuyor. Samsunspor iyi bir takım. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Eminim ki sezon sonu geldiğinde en önemli galibiyetlerimizden biri olacak." diye konuştu.