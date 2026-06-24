Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalibremize uygun bir muhalefet istiyoruz". CHP'de Grup Toplantısı bilmecesi. Kemal Kılıçdaroğlu, MYK ve PM'yi toplayacak. CHP'de yeni ihraçlar olacak mı? ABD-İran görüşmeleri 18 saat sürdü. Starmer istifa etti? İngiltere'nin yeni lideri kim olacak? Ana Haber Bülteni'ni Faru... Daha Fazla Göster

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalibremize uygun bir muhalefet istiyoruz". CHP'de Grup Toplantısı bilmecesi. Kemal Kılıçdaroğlu, MYK ve PM'yi toplayacak. CHP'de yeni ihraçlar olacak mı? ABD-İran görüşmeleri 18 saat sürdü. Starmer istifa etti? İngiltere'nin yeni lideri kim olacak? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu. Daha Az Göster