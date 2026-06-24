Mauro Icardi Arjantin'de mahsur kaldı
Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Eski eşi Wanda Nara'nın şikayeti üzerine Icardi'nin, Arjantin'de yurt dışına çıkış yasağı aldığı belirtildi
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Mauro Icardi’nin, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı hukuki süreç nedeniyle Arjantin’de mahsur kaldığı öne sürüldü.
İtalyan basınından Corriere dello Sport’un haberine göre, ülkesinde bulunan Icardi için mahkemeden yurt dışına çıkış yasağı geldi. Söz konusu kararın futbolcunun kızları Francesca ile Isabella’ya yönelik bazı mali yükümlülüklerle bağlantılı olduğu ve Wanda Nara’nın avukatları tarafından yapılan başvuru sonrası verildiği iddia edildi.
Galatasaray'da geleceği belirsiz olan futbolcunun avukatlarının, kararın kaldırılması için mahkemeden acil duruşma talebinde bulunduğu iddia edildi.
Mauro Icardi, 2014 yılında nikah masasına oturduğu eski eşi Wanda Nara'yla evliliğini geçtiğimiz mart ayında sonlandırmıştı.