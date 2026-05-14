Mauro Icardi'den taraftarlara büyük övgü!
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kulübün resmi hesabına konuştu. Taraftarların kendisine olan sevgisinin inanılmaz olduğunu ve sakatlandığında insanların ağladığını hatırlatan Icardi, Türkiye'den gittiği zaman bu sevgiyi kalbinde taşıyacağını belirtti.
"4 YILDA TARİH YAZDIK"
Çok mutluyum. Türkiye'ye geldiğimden bu yana hep söylüyorum, zor bir anda gelmiştim. Önceki yılda istediğimiz kadar başarılı olamadık. Bana güvenen insanların sözüyle buraya geldim ve onlara bir söz verdim. Onlardan en önemlisi Erden Timur'du. 4 yılda tarih yazdık. Fatih Terim'in yıllar önce kırdığı rekoru egale ettik. Çok büyük onur ve gurur duyuyoruz.
"BEKLEDİĞİMİZ KADAR KOLAY OLMADI"
Antalyaspor maçındaki düdükten sonra rahatladım doğrusu. Bu sezon beklediğimiz kadar kolay değildi. Türkiye şampiyonu olarak sezona başladık ama uzun bir yol bu. Bizim gibi takımlar hırslı olmalılar çünkü çok üst düzey oyunculardan oluşuyor. Kupadan elenmekte de üzücüydü. Şampiyon olduğumuzda herkes bir "Oh" dedi diye düşünüyorum.
"NORMALDE GOL ATMAK İSTİYORDUM"
Çok yeni girmiştim maça enerjim vardı bol bol. Noa’nın uzun pasını aldım. Gol atmamız lazımdı. Ben çok mücadeleci biriyim zaten. Kaan’ı gördüm orda çok atmasını istedim golü. Çok özel bir insan. Ben de normalde gol atmak istiyordum. En önemlisi takımın kazanması. Çok kıymetliydi galibiyet.
-Stadyumda 50 bin kişiye "Aşkın Olayım" söyletmek nasıl bir his?
İnanılmaz bir şey. Maç sonundaki o duygu yüklü şarkının söylenmesi... 4 yılda yaşananlar, şampiyonluklar. Kelimeler yetmiyor. İnanılmaz bir şey. Onlara ve gösterdikleri sevgiye, sahada karşılık vermeye çalıştım. Zorlu bir sakatlığım vardı ama Avrupa ve Türkiye'nin zirvesine geldik. Elimden geleni yapmak beni çok onore ediyor. Tüm oyuncular bugün Galatasaray'ın çok büyük bir takım olduğunu biliyor. Her an, her gün burada çok büyük keyif alıyorum. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim son ana kadar.
"TÜRKİYE'DEN GİTTİĞİM ZAMAN..."
Arkadaşlarım ve ailem, geldiklerinde inanamıyorlar. Bu kadar sevgi gösterisi... Karşılıklı bir sevgi de var. Benim için 'Bir nesli Galatasaraylı yaptı' dediklerinde gerçekten gurur duyuyorum. Anlatılamaz. Bunun yerini tutacak bir şey yok. Benim şarkımı söylemeleri, Icardi olmak istemeleri futbolun ötesinde bir şey. Türkiye'den gittiğim zaman muhtemelen kalbimde taşıyacağım en büyük hazine bu olacaktır.
"SAKATLIĞIMDA İNSANLAR AĞLADI"
Sakatlık yaşadım ve insanlar ağladı. Türkiye'yi, Galatasaray'ı temsil etmekten ve bunca insanın duygularını yansıtmaktan gerçekten gurur duyuyorum.
"ŞAMPİYON OLMAYA DEVAM ETMELİYİZ"
Son 4 yılda gerçekten birçok rekor kırdık. Galibiyet rekoru, gol yememe rekoru, gol rekoru, puan rekoru da kırdık. Tüm oyuncuların takım için mücadele etmesi anahtardı. Oyuncuların tek başına kazanamayacağını kabul edip teknik ekibin kararlarına saygı duyması da önemliydi. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu mentaliyeti devam ettirmemiz gerekiyor. Tekrar şampiyon olmayı, Şampiyonlar Ligi'nde final oynamayı, kupayı almayı hedeflemeliyiz. Şampiyon olmaya devam etmemiz gerekiyor.
"FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA RAHATLADIK"
Çok inişli ve çıkışlı bir sezondu. Fenerbahçe maçından sonra rahatladık. Samsun'da da gördük, takım rehavet içerisindeydi ama Fenerbahçe maçı diyebilirim şampiyon olduğumuz maç.
-4 sezonda unutamadığın bir gol var mı?
Çok gol var, santrforlar için her gol önemlidir. Derbiler bu ülkede farklı yaşanıyor ve derbi golleri diyebilirim. Taraftar için biliyorum, Fenerbahçe maçında sonradan oyuna girdikten sonra attığım gol, formamı göstermiştim. Bayern Münih'e attığım panenka, Trabzonspor'a attığım kafa golü, Manchester United'a attığım gol... Tarihi bir stadyumda Manchester United'ı yenmek... Bir tane özel gol yok.
"İNANILMAZ, SIRA DIŞI"
RAMS Park, rakipler için "Cehenneme hoş geldin." oluyor. RAMS Park için bir kelime yetmiyor. İnanılmaz, sıra dışı. 50 bin kişinin marşlar söylemesi, rakibe top geçtiğinde ıslıklaması... İnanılmaz. Buraya kimi davet ettiysem, büyülenmiş olarak ayrıldı.
"BURADAKİ SEVGİ AÇIKLANAMAZ"
Söylediğim şeyler, anlatması gerçekten çok zor. Futbolun dışından insanların buradaki sevgisi açıklanamaz. Futbolun çok ötesinde. Her şeyiyle gerçekten çok sevdiğim büyüleyici bir şehir burası.