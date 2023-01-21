HABERTURK.COM / İHA

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor’u 2-1 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı. Mücadelenin 49. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’nun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Icardi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkardı. Mücadeleye 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.

Arjantinli yıldız, maçın ardından şunları söyledi:

"İlk yarı zordu. Fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarı daha iyiydik. Golümü attım, kazandık. Benim bir forvet olarak golümü atmam gerekiyor. Önemli bir galibiyet aldık. Maç maç bakacağız. Böyle en iyi şekilde çalışırsak, sezon sonunda istediğimiz sonuca kucak açacağız." diyen golcü futbolcu, taraftara ise, "Sadece kendi yaptıklarımdan değil, taraftarlardan gurur duyuyorum. Burada rakiplerimizi zor duruma düşürüyorlar. Galatasaray taraftarlarının aşklarına gollerle, galibiyetlerle yanıt vermek istiyoruz. Çok güzel bir ilişkimiz var."